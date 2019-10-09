Yargıtay’dan Diken’e açıklama: Hukuka uygun, vicdani kanaatlerimizle karar veriyoruz

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Diken’de Kemal Göktaş imzasıyla yayınlanan ‘Adalet Bakanlığı yandaş basına çalışıyor, aleyhte kararları Yargıtay’a taşıyor’ başlıklı haberle ilgili bir açıklama yaptı. Daire, yandaş basın aleyhine çıkan kararların Adalet Bakanlığı’nca Yargıtay’a taşınarak bozulduğuna ilişkin haberle ilgili olarak ‘Adalet Bakanlığı’nca gelinen kanun yararına bozma taleplerinin kabulüne dair kararlar verildiği gibi pek çok başvurunun da reddine karar verildiğini’ belirtti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir imzasıyla Diken’e gönderilen açıklamada Diken’de 7 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan haberde ‘Adalet Bakanlığı’nın, ‘Sabah, Takvim, Star’ gibi iktidar yanlısı gazetelerde yer alan haberler nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuranların, haklarında kesinleşen düzeltme ve cevap metni yayımlanmasına dair mahkeme kararlarının, Yargıta’yca doğrudan bozulduğunun’ ifade edildiği belirtildi. Haberde emsal olarak gösterilen kararlarda sadece 19. Ceza Dairesi’nin, Adalet Bakanlığı’nın talebini kabul ettiği kararlara, gerekçeleri tam olarak gösterilmeksizin ve toplumda yanlış algılamaya yol açacak şekilde atıflar yapıldığı savunulan açıklamada şöyle denildi:

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‘Adalet Bakanlığı’nın talebi’

“Kanun yararına bozma yolu, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 309. maddesine göre, istinaf veya Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen mahkeme kararlarına karşı sadece Adalet Bakanlığınca başvurulabilecek olağanüstü bir kanun yoludur. Bakanlığın talebi üzerine öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve devamla görevli Daireye gelen bozma talepleri üzerine ilgili Yargıtay Dairesince kabul veya red kararı verilebilmektedir.

Dairemizce verilen tüm kararların, en başta Anayasa’ya, kanunlarımıza ve nihayet AİHM’nin ‘ifade ve basın özgürlüğü’ hakkındaki emsal kararları da esas alınarak evrensel hukuk kurallarına uygun biçimde incelenip heyet halinde varılan vicdani kanaatimize göre verildiğini,

Dairemizce, haberde adı geçen gazeteler hakkında verilen kararlar aleyhine Adalet Bakanlığınca gelinen kanun yararına bozma taleplerinin kabulüne dair kararlar verildiği gibi pek çok başvurunun da reddine karar verildiğini, dolayısıyla istatistiki bir veriye dayanmaksızın ve gerekçelerimiz eksiksiz bir şekilde gösterilmeksizin yapılan bu tür haberlerde toplumun adalete olan inancının ve yargıya olan güveninin zedelenmemesini önemsediğimizi,

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Bu doğrultuda Adalet Bakanlığınca yapılan kanun yararına bozma taleplerinin, Dairemizce doğrudan hiçbir usul veya esas gözetilmeksizin ve istikrarlı şekilde kabul edildiği algısını yaratabilecek haberlerin önüne geçilmesi hususunda tarafınızın da hassasiyet göstereceğinize inandığımızı belirterek, cevap metninin gerek Başkanlığımız gerekse heyetimiz adına tüm kamuoyunun bilgisine sunulmasını rica ederim.”