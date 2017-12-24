‘Yargıtay’a 100 üye’yi hatırlatan Kılıçdaroğlu: Çay toplayanların düşürdüğü gölgeyi biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayınlanan kanun hükmündeki kararnameyle (KHK) Yargıtay’a 100 yeni üye atanmasına ‘çay hasadı’nı hatırlatarak eleştirdi: “Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz çok iyi biliyoruz.”

696 Sayılı KHK’ya göre Danıştay’a 16, Yargıtay’a 100 yeni üye atanacak.

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Eskişehir’de konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu maddeyi hatırlattı: “Geçmişte FETÖ uygulamasının yargıya nasıl darbe vurduğunun hepimiz tanığıyız. Yargıtay’a yeni üye seçilecekse liyakata dayalı seçime asla ses çıkarmayız. Fakat falan partiden, falan tarikattan deyip yargıç kimliğini devre dışı bırakıp militan hakim tayin ederseniz öncelikle onun karşısına biz çıkacağız. Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Liyakatı esas alan seçime ses çıkarmayız.”