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‘Yargıtay’a 100 üye’yi hatırlatan Kılıçdaroğlu: Çay toplayanların düşürdüğü gölgeyi biliyoruz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayınlanan kanun hükmündeki kararnameyle (KHK) Yargıtay’a 100 yeni üye atanmasına ‘çay hasadı’nı hatırlatarak eleştirdi: “Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz çok iyi biliyoruz.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

696 Sayılı KHK’ya göre Danıştay’a 16, Yargıtay’a 100 yeni üye atanacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs 2016’daki Rize ziyaretinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le birlikte çay hasadı yapmıştı. (Fotoğraf: tccb.gov.tr)

Eskişehir’de konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu maddeyi hatırlattı: “Geçmişte FETÖ uygulamasının yargıya nasıl darbe vurduğunun hepimiz tanığıyız. Yargıtay’a yeni üye seçilecekse liyakata dayalı seçime asla ses çıkarmayız. Fakat falan partiden, falan tarikattan deyip yargıç kimliğini devre dışı bırakıp militan hakim tayin ederseniz öncelikle onun karşısına biz çıkacağız. Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Liyakatı esas alan seçime ses çıkarmayız.”

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