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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay yolu açık: Liseli Helin’in katilinin istinaf talebi reddedildi

İstanbul’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren 23 yaşındaki Mustafa Yetgin’in istinaf talebi reddedildi.

Palandöken ve Yetgin.

Yetgin, 13 Ekim 2017’de Pendik ilçesinde Palandöken ve lise arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül’e sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmişti.

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Palandöken hayatını kaybederken, tutuklanan Yetgin’e cinayetten dolayı ağırlaştırılmış müebbet, iki yaralama nedeniyle de 28 yıl altı ay hapis cezası verilmişti.

İstanbul Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce (istinaf) değerlendirildi.

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İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

İstinaf talebi reddedilen dosya, ceza beş yılın üstünde olduğu için Yargıtay’a taşınabilecek.

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