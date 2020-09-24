Yargıtay, üç Zaman yazarının cezasını bozdu: Türköne’ye tahliye

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Mümtazer Türköne’ye verilen hapis cezasını bozdu.

Bulaç, Türköne ve Alpay

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada, Temmuz 2018’de Alpay ve Bulaç’a ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan sekiz yıl dokuzar ay, Türköne’ye ise aynı suçtan 10 yıl altı ay hapis cezası vermişti.

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AA’nın haberine göre, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi üç sanık için hapis cezasını bozarken, Türköne’nin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine de karar verdi.

‘Örgüte yardım suçunu oluşturur’

Kararın temyiz incelemesini tamamlayan daire, üç sanık hakkındaki hükmü bozma gerekçesi olarak ‘eksik inceleme’yi gösterdi.

Kararda, sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre ‘örgüte yardım’ suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi.

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Dört buçuk yıldır tutuklu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haziranda, Türköne’nin davasının yeniden görülmesini istemişti. Türköne, Ağustos 2016’da tutuklanmıştı. Türköne’yle aynı yıl tutuklanan Şahin Alpay Mart 2018’de, Ali Bulaç ise Mayıs 2018’de tahliye edilmişti.