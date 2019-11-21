Yargıtay ‘TÜRKSAT baskını’ davası sanıklarının cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ‘TÜRKSAT baskını’ davasında sekizi asker 12 sanığa ‘anayasayı ihlal’den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. TÜRKSAT personelinin öldürülmesi nedeniyle sekiz asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da onandı.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki TÜRKSAT yerleşkesine baskın yapılarak, yayın kesilmeye çalışılmıştı.
Baskına ilişkin beşi sivil 17 kişinin yargılandığı davada, dört firari sanığın dosyası ayrılırken, diğer sanıklara, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘anayasa’yı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Asker sanıklar da TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’nın öldürülmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.