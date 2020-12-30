Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay: Tarife fiyatının altında ekmek satan fırın ‘haksız rekabet’ oluşturdu

Yargıtay, belirlenen fiyatın altında ekmek satan fırının ‘haksız rekabet’e yol açtığına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Antalya’da 2015’te ekmeğin 1 liraya satılması kararlaştırılırken, fırıncı Enver Acar buna uymayarak 70-75 kuruşa ekmek satmaya başladı.

Reklam

Antalya Ekmek Üreticileri Derneği de tarifeye uymayan Acar’ın diğer fırın ve marketlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı. Yerel mahkeme ‘haksız rekabet’ dedi ancak dava istinafa taşındı. İstinaf da kararı bozmayınca dosya bu kez Yargıtay’a gitti.

Yargıtay, dosyayla ilgili kararını geçen hafta açıklayarak, ekmeğin belirlenen fiyatın altında satılmasının ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna hükmetti.

Derneğin avukatı Şerife Sultan Alp, 1 liranın altında satılan ekmeğin sağlıksız koşullarda üretildiğini öne sürdü.

Reklam

Avukat, dava sürecinde bilirkişinin, o yıl için ekmeğin maliyetini 87 kuruş olarak belirlediğini belirterek “Bu rakam, üreticinin kâr koymadan önceki fiyatı. Fırıncının bunun üzerine kâr koyması gerekiyor ki işletmesini açık tutabilsin” diye konuştu.

SON HABERLER

CHP’li vekillerden Demirtaş’a ziyaret

CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, Edirne’de 2016’dan beri tutuklu bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi: Aylin Sözer’in eğitim vermek için gezmediği il kalmamıştı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğünün yazılı açıklamasında, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından öldürülen Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer hakkında, “Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu” ifadelerine yer verildi.

Kavala’dan AYM kararına ilişkin açıklama: Akıl alır gibi değil

Osman Kavala, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermesine ilişkin konuştu: “Anayasa Mahkemesi’nin son anda icat edilmiş, yasadaki tanıma uymayan, hiçbir delile dayanmayan casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olmamı, hukuka uygun bulması akıl alır gibi değildir.”