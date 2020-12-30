Yargıtay: Tarife fiyatının altında ekmek satan fırın ‘haksız rekabet’ oluşturdu

Yargıtay, belirlenen fiyatın altında ekmek satan fırının ‘haksız rekabet’e yol açtığına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Antalya’da 2015’te ekmeğin 1 liraya satılması kararlaştırılırken, fırıncı Enver Acar buna uymayarak 70-75 kuruşa ekmek satmaya başladı.

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Antalya Ekmek Üreticileri Derneği de tarifeye uymayan Acar’ın diğer fırın ve marketlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı. Yerel mahkeme ‘haksız rekabet’ dedi ancak dava istinafa taşındı. İstinaf da kararı bozmayınca dosya bu kez Yargıtay’a gitti.

Yargıtay, dosyayla ilgili kararını geçen hafta açıklayarak, ekmeğin belirlenen fiyatın altında satılmasının ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna hükmetti.

Derneğin avukatı Şerife Sultan Alp, 1 liranın altında satılan ekmeğin sağlıksız koşullarda üretildiğini öne sürdü.

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Avukat, dava sürecinde bilirkişinin, o yıl için ekmeğin maliyetini 87 kuruş olarak belirlediğini belirterek “Bu rakam, üreticinin kâr koymadan önceki fiyatı. Fırıncının bunun üzerine kâr koyması gerekiyor ki işletmesini açık tutabilsin” diye konuştu.