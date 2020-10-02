Yargıtay Soma kararını bozdu: Can Gürkan ‘301 kez kastla öldürme’ cezası almalıydı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasına ilişkin kararını verdi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a ‘basit taksirle ölüme neden olma’ suçundan verilen 15 yıl hapis cezası bozuldu. Kararda, dört sanığın ‘301 kez kastla öldürmek’ suçundan mahkum edilmesi gerektiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Fevzi Çakır‘ın haberine göre Yargıtay, Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu dört sanığın ‘301 kez olası kastla adam öldürme‘ ve ‘162 kez olası kastla yaralama‘ suçların mahkum edilmesi gerektiğini belirtti.

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Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a ‘basit taksirle ölüme neden olma‘ suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının bozulduğu ve “Sanıkların tamamının karar alma süreci içerisinde bulunmaları ve şirketteki pozisyonları gereği ocak içerisindeki yüksek riskleri bilmelerine rağmen, ‘olursa olsun’ mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kastlarıyla sorumlu tutulmaları gerektiği, böylece sanıklar hakkında 301 kez olası kastla adam öldürme suçundan ve 162 kez olası kastla yaralama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gözetilmeliydi” denen kararda Yargıtay, sanıklar Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ve Teknik Müdür İsmail Adalı’nın tahliye taleplerini de reddetti.

Tutuklu sanık Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy’un cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Sanıklar kontrol baş mühendisleri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu hakkında verilen beraat kararları bozuldu.

Daire, her iki mühendisin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma‘ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Sanık Haluk Evinç hakkındaki mahkumiyet kararı eksik inceleme nedeniyle bozuldu.