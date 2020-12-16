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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay savcılığı, Ceren Özdemir’in katilinin cezasına onama istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

Cinayet, 3 Aralık 2019’da Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde işlenmişti. Bale kursundan çıkıp evine giden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir apartman kapısından girmek üzereyken arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

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Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edilmişti. Arduç’a yargılama sonunda ‘canavarca hisle öldürmekten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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