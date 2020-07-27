Yargıtay ‘sadakat’i vurguladı, eşini öldüren adamın ceza indirimini yeterli bulmadı

Yargıtay, karısı dahil iki kişiyi öldürüp, eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü adamı yaralayan kişinin cezasında ‘makul oranda’ indirim uygulanmasını istedi.
Muğla’da yaşayan Lütfü Sefa Berberoğlu, 13 Eylül 2013’te ayrı yaşadığı eşi 26 yaşındaki eşi Sedef Berberoğlu ve aynı araçta bulunan 18 yaşındaki Abdullah Tekin’i öldürmüş, 31 yaşındaki Okan Duran ise kaçarak kurtulmuştu.
Berberoğlu’na eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Tekin’i öldürmekten müebbet, Duran’a yönelik saldırısı nedeniyle de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası verilmişti.
‘Tahrik indirimi’ başvurusu
AA’nın haberine göre, Yargıtay, Berberoğlu’nun avukatının müvekkiline ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle yaptığı itirazı karara bağladı.
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtayın bozma ilamında, ‘Sedef Berberoğlu’nun evlilik birliği resmen sürdüğü halde başka erkeklerle yakınlaştığı ve ilişki yaşamak suretiyle Türk Medeni Kanunu’nun eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği’ belirtildi.
‘İndirim yapılmalıydı’
Kararda, bu nedenle haksız tahrikte dengenin sanığın lehine bozulduğu ve kararda sanığa tayin edilen cezadan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 29’uncu maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmediği bildirildi.
Yüksek mahkeme, sanığa olaydan yara almadan kurtulan ve eşiyle birliktelik yaşadığı iddia edilen Okan Duran’a yönelik eylemi nedeniyle aldığı cezada müştekinin olay öncesi tehdit ve ağır hakaretleri nedeniyle sanığa haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğine hükmetti.
‘Makul indirim gerek’
Kararda, TCK’nın 29/1 maddeleri uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken cezanın asgari oranda indirilmesi nedeniyle fazla ceza tayin edildiği kaydedildi.
Sanığın temyiz itirazının yerinde görüldüğü belirtilen kararda, yerel mahkeme kararının bozulmasına oybirliğiyle hükmedildiği ifade edildi. Duruşma, 13 Ekim’de görülecek.