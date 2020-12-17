Yargıtay: Polis maske cezası yazamaz, valilik afişle uyarmadan ceza uygulayamaz

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceği ancak tutanakla valiliğe bildirebileceğine karar verdi. Kararda, valiliğin gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kalkması gerektiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Bolu’da maske takmadığı için Kabahatler Kanunu’na aykırılıktan 392 lira idari para cezası kesilen Elif Nihan İşler maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti.

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Bolu Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı haklı bularak cezayı kaldırması üzerine Adalet Bakanlığı, iptal eden kararının kanun yararına bozulması için Yargıtay’a başvurdu.

Yargıtay, Sulh Ceza’nın maske cezasını iptal kararını kaldırarak anayasa, Umumi Hızfısıhha Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında maske cezasının hukuki değerlendirmesini yaptı.

Valiler başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi’nin maske takma yükümlülüğü kararı alabileceği belirtildi, ancak cezai işlem uygulanan cadde ve ana arterlerde tıpkı radar levhası gibi maske takılması için uyarı levha ve afişleri asılması gerektiği kaydedildi.

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Yargıtay, polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğini, bu kişiler belirleyip tutanakla imza altına alarak ilgili il valiliğine göndermesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu cezanın kesildiği İzzet Baysal Caddesi’nde, Bolu Valiliği’nce gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Yargıtay’ın belirlediği yöntem doğrultusunda ceza yeniden değerlendirilecek.