Yargıtay: ‘Patrona hakkını helal etmemek’ fesih nedeni olamaz

Primlerini alamayan çalışan, patronuna ‘İğne ucu kadar hakkım geçtiyse helal etmiyorum’ ifadelerini kullandığı için kıdem ve ihbar tazminatını bile alamadan kovuldu. Yargıtay’a kadar uzanan hukuki süreç, mağdur işçiden yana sonuçlandı.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, fesihin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istedi. Mahkeme, işçinin işe iadesine hükmetti. Kararı işveren avukatı temyiz etti. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi İş Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına ve davanın reddine hükmetti. Bu kararı da davacı avukatı temyiz edince davada son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi.

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin işverene yönelik sitemkar ifadelerinin kovulma sebebi yapılamayacağına hükmetti.

Davacı tarafından yapılıp paylaşılan yorumun hakaret ve sataşma niteliğinde olmadığına dikkat çekilen kararda özetle şöyle denildi: “Davacının paylaştığı yorumunda primlerin ödenmemesine yönelik olarak hislerini, düşüncelerini ve eleştirilerini açıkladığı ortadadır. Söz konusu paylaşımların iş ilişkisinin devamını çekilmez kılacak nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır. Davacının yaptığı bu paylaşım nedeniyle işverenin işletmesel menfaatlerinin zarar gördüğüne, çalışma düzeninin bozulduğuna ilişkin de bir delil bulunmadığı da unutulmamalıdır. Buna göre davacının yaptığı paylaşımın işverene haklı bir nedenle fesih imkanı vermeyeceği gibi geçerli nedenle fesih imkanı da vermeyeceği anlaşılmıştır. Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir.”