Yargıtay onadı: Annelerini bıçaklayarak öldüren kız kardeşlere hapis cezası

İzmir Aliağa ilçesinde anneleri 39 yaşındaki Gülseren Süngü’yü elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen 22 yaşındaki Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Beyza P.’nin Yargıtay tarafından bozulan cezası yerel mahkeme tarafından onandı.

Yargıtay’ın yerel mahkemenin kararını onamasıyla kız kardeşlerin cezası kesinleşmiş oldu.

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13 Eylül 2013 tarihinde yaşanan olayda, eşinden boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşayan ve garson olarak çalışan Gülseren Süngü’nün cesedi, eve gelen minibüs şoförü erkek arkadaşı E.Ş. tarafından bulundu.

Polisin ifadelerine başvurduğu Süngü’nün kızları Şeyda P. ve Beyza P., annelerinin sabah saatlerinde kendilerine para verip “İzmir’e gezmeye gidin” dediğini, bu nedenle de evde olmadıklarını söyledi.

Çelişkili ifade veren çocuklardan birisinin ayaklarındaki kan izinden şüphelenen polisin ayrı ayrı yaptığı sorgu sonrasında, iki kardeşin annelerini öldürdükleri ortaya çıktı.

Bakanlık dahil oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde iki yıllık muhasebe bölümünü kazanan Şeyda P.’nin, okulunu yarım bırakıp kaydını dondurduktan sonra döndüğü Aliağa’da sık sık annesi Gülseren Süngü’yle eve erkek arkadaşıyla geldiği için kavga ettiği belirlendi.

Olay günü de birahanede çalışan annelerinden bu konuda söz alan kardeşlerin, kontrol amacıyla saat 06.00 sıralarında uyanarak annelerinin yanına gittikleri tespit edildi.

Kızlarının kendisini kontrol etmelerine sinirlenen Süngü’nün, kavga sırasında kızları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan kız kardeşlere, üst sınırdan tahrik indirimi uyguladı, abla Şeyda P.’ye 20, Beyza P.’ye ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kurbanın anne ve kadın olmasından dolayı Aile ve Sosyal Bakanlığı’ndan görüşünün sorulmasına karar verdi ve dosyayı yerel mahkemeye gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da, katil zanlısı kız kardeşlere ‘haksız tahrik’ ile ‘iyi hal’ fazla uygulandığını, bu nedenle az ceza verildiğini öne sürdü.

Kız kardeşleri yeniden yargılayan Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Şeyda P.’ye önce, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Suçu ‘haksız tahrik’ altında işlediği kanaatine varıldığından ceza 24 yıla, duruşmadaki iyi hali, yargılama sürecindeki davranışları ‘hafifletici neden’ kabul edilerek de 20 yıl hapse indirildi.

Yargıtay onadı

Sanık Beyza P.’ye annesini kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Yine suçu ‘haksız tahrik’ altında işlediği kanaatiyle ceza önce 24 yıl, olay tarihinde yaşının 18’den küçük olmasından dolayı da 12 yıl hapse indirildi.

Beyza P.’nin duruşmalardaki iyi hali ve yargılama sürecindeki davranışları ‘hafifletici neden’ kabul edilerek ceza 10 yıl hapis cezasına düşürüldü. Mahkemenin yine aynı kararı vermesi üzerine, iki kız kardeşin avukatları bir kez daha temyiz başvurusunda bulundu.

Ancak Yargıtay bu kez yerel mahkemenin kararını onadı. Böylece, kız kardeşlerden Şeyda P.’nin 20 yıl, Beyza P.’nin de 10 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.