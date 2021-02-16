Yargıtay, maske takmayanlar için ‘Kabahatler Kanunu’ kararını kaldırdı

Yargıtay, maske takmayanlara ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı.

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Bolu’da Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan N.K.’ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası uygulandı.

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N.K.’nın itirazını değerlendiren Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanamayacağına, idari yaptırım kararı verme yetkisinin mahalli mülki idari amirine ait olması nedeniyle kolluk tarafından uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına hükmetti.

‘Emre aykırı davranış’

Bu karar üzerine Adalet Bakanlığı, dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay 19’ncu Ceza Dairesi’ne gönderdi. Bakanlığın başvurusunu kabul eden daire, Bolu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını 14 Aralık 2020’de bozdu. Bozma kararında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda maske takma tedbiri veya yükümlülüğü bulunmadığına işaret edilerek maske takmayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamındaki ’emre aykırı davranış’tan para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

Yargıtay başsavcılığından itiraz

Yargıtay 19’ncu Ceza Dairesi’nin, 14 Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesinin uygulanacağı ifade edilerek kararın kaldırılması istendi. İtirazı kabul eden daire, 14 Aralık 2020’de verdiği kararını kaldırarak maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca ceza yazılabileceğine hükmetti. Ceza dairesi, benzer şekilde verilen tüm kararları iptal etti.