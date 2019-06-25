Yargıtay, liselinin ölümüne yol açan polise 15 yıl hapis cezasını fazla buldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisini elleri kelepçeliyken başından tabancayla vuran polis memuruna 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından fazla bulundu.

Ömer Barış Topkara

Geçen yılın şubat ayında Ayazağa Spor Kulübü’nün kalecisi 16 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı Esenyurt’taki AVM’de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesiyle gözaltına alan polisler, iki genci birbirine kelepçeleyip hastaneye götürmüştü.

Reklam

Hastane çıkışı kaçmaya çalışan gençler polisin havaya ateş açması sonucu durunca, yanlarına gelen sekiz aylık polis memuru 21 yaşındaki H.D.S. elindeki tabancayla Topkara’nın kafasına sertçe vurmuştu. Bu sırada polisin elinin tetikte olduğu tabanca ateş almış, başından vurulan Topkara hayatını kaybetmişti. Müebbet istemiyle yargılanan polis, tutuklanmıştı.

Polise üç kez indirim yapılarak ikinci yargılamada 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Yargıtay suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğünü gerekçe göstererek polise verilen 15 yıl hapis cezası kararını bozdu ve ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçundan dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Reklam

Bozma ilamında, sanığın uyarıya uymayan maktulü etkisiz hale getirmek amacıyla sağ elinde silahı tutarken dirseğiyle maktulün omzuna vurduğu, bu sırada silah ateş alınca maktulün öldüğü belirtildi.

‘Karar oğlumun kemikleriniz sızlattı’

Ömer Barış Topkara’nın babası Seyfettin Topkara karara dair şu açıklamayı yaptı: ”Bozma ilamında dirseğiyle vururken demiş. Burada dirsek yok. Direkt silahın kabzasıyla vuruyor. Hakimler bunu görmüyor mu görüntülerde? Oğlumu öldüren kişi bir ya da iki yıl sonra çıkacak ve hayatını sürdürecek. Karar oğlumun kemiklerini sızlattı.”