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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay kararını verdi: Düğünde takılanlar gelinindir

 

Aksine bir anlaşma ya da yöreye özgü bir kural olmaması durumunda düğünde takılan ziynet eşyası ve paraların geline ait olduğuna hükmedildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “Düğünde takılan ziynet eşyası ve paraları, hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına ait sayılır” dedi.

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Aile mahkemelerinde bir süredir boşanma aşamasında açılan ‘ziynet eşyaları ve takı paralarının iadesi’ davalarında, “Takı kime takılmışsa onundur. Kocaya takılmışsa, kocanındır” diye kararlar çıkıyordu. Yargıtay kararlarında da erkeğe takılan takılar erkeğin kişisel malı, kadına takılanlar da kadının kişisel malı sayılıyordu.

Son olarak Bursa’da boşandığı eski eşine dava açan bir kadın, düğün merasiminde takılan altınların kendisine iade edilmesini istedi ancak mahkeme bunu eski kararlar ışığında kısmen kabul etti.

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Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, temyizde, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılacağına karar verdi.

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