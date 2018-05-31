Yargıtay kararı: Tatil günlerinde çalışanlara izin değil para verilmeli

Yargıtay, ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırılan işçiye sonradan izin kullandırmak yerine ücretinin ödenmesi gerektiğine hükmetti.

AA’nın haberine göre İstanbul’da 1995-2013 yıllarında usta öğretici ve değerlendirme görevlisi olarak çalışan bir kişi, ayrıldığı işyerinden davacı oldu.

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İşvereni tarafından kendisinden istifa dilekçesi alınarak 20 bin lira ödeme yapıldığını, bunun da taksitle ödendiğini ileri süren davacı, bakiye kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istedi.

İstanbul Anadolu 5’inci İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin davacı işçinin talebiyle bozulduğu, bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının reddine, fazla mesai ve izin ücret alacaklarının kabulüne hükmetti.

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Temyiz sonrası dosyayı görüşüp kararı bozan Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi, tatil günlerinde çalışanlar hakkında önemli bir karar verdi.

‘Tatil günü çalışmışsa ücret ödenmeli’

Kararda şunlar kaydedildi: “4857 sayılı İş Kanunu’nda serbest zaman, fazla mesai çalışması için öngörülmüştür. İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir.”