Yargıtay kararı: Polise ‘kedi’ demek suç değil

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Yargıtay, polise, “Dışarıda kedi gibi oluyorsunuz, üniformayı giyince aslan kesiliyorsunuz” diyen kişiyi suç bulmadı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun yazısına göre Eskişehir’de Ü.Ç. isimli kişi, tartıştığı polislere, “Dışarıda kedi gibi oluyorsunuz, üniformayı giyince aslan kesiliyorsunuz” dedi.

Reklam

Polislerin tutanağı üzerine Eskişehir başsavcılığı Ü.Ç. hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan dava açarak hapis cezası istedi.

Ü.Ç., yargılama aşamasında polisin üniformayı kullanarak halka olumsuz davranışlar sergilediğini belirterek tepkisini dile getirmek için bu sözleri sarf ettiğini söyledi.

Eskişehir 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Ü.Ç.’ye bir yıl dört ay hapis cezası verdi. Hüküm Yargıtay’a taşındı.

Yüksek mahkeme kararı bozdu. Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi, Ü.Ç.’nin sözlerinin hakaret sayılamayacağını, bu nedenle de suç olmayacağını bildirdi.

Kararda hakaretin ‘tahrik edici olup olmadığının, zamana, yere ve duruma göre değişebileceği’ belirtildi.