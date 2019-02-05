Yargıtay kararı: Otoparktan çalınan araçtan işletme sorumlu

Yargıtay, otoparktaki aracın çalınması ya da zarar görmesi halinde bedelini işletmecinin ödemesini öngören bir karar aldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın haberine göre restorana giden bir vatandaş, park etmesi için aracını restoranın otopark görevlisine emanet etti. Görevli diğer araçlarla ilgilenirken, vatandaşın aracı çalındı. Sigorta şirketi kaskolatılan araç için 74 bin lirayı araç sahibine iade etti.

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Otopark görevlisi ve restoran işletmecisinin kusurlu olduğunu savunan sigorta şirketi, ödenen bedelin iadesi için icra takibi başlattı. Otopark görevlisi ve lokanta sahibi icra takibine itiraz ederken sigorta şirketi, itirazın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, vatandaşın aracı kendi rızasıyla otopark görevlisine teslim ettiğini belirterek davayı reddetti.

Karar: Otopark alanı işletmeye ait

Sigorta şirketi temyize gitmesinin ardından Yargıtay, aracı teslim alanın çalınmaması için her türlü tedbiri almak zorunda olduğuna hükmetti. Aracın emanet edildiği otopark görevlisinin ve işletme sahibinin meydana gelen zarardan mesul olduğunu hatırlatan Yargıtay, mahkeme kararını bozdu.

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Ancak mahkeme, ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul, lokanta sahibi ve otopark görevlisinin haksız olduğuna hükmetti.

Aracın, restoran otoparkına bırakıldıktan 45 dakika sonra çalındığına vurgu yapılan kararda şu ifadeler kullanıldı: “Otopark alanı işletmeye ait. Bu durumda, araç görevliye verildikten sonra aracın uygun şekilde park edilmesi, kilitlenmesi, kapıların kontrol edilmesi, anahtarın da başka kişilerin ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmesi görevlinin sorumluluğunda. Bu nedenle davalılar meydana gelen zarardan sorumlular.”