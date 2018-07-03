Yargıtay kararı: ‘Onunla evlenseydim daha mutluydum’ demek boşanma nedeni

Yargıtay, sık sık eski sevgilisini anlatan kadına boşanma davası açan kocayı haklı buldu.

İHA’nın haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kadının sürekli eski sevgilisini anlatıp “Onunla evlenseydim daha mutlu olacaktım” demesinin de aile birliğini temelden sarstığını, bunun için boşanma sebebi sayılıp temyize giden davanın bozulması ve erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

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Kararda şöyle deniyor: “Erkeğin mahkemece kabul edilen kusurları yanında kadının sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylediği anlaşılmaktadır. Taraftar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik sabittir. Olayların akışı karşısında erkek dava açmakta haklıdır. O halde erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.”

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