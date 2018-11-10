Yargıtay kararı: Haftalık izin 24 saatten az olamaz, başka izinle telafi edilemez

Yargıtay, çalışanların haftalık izninin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirilip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.

Bu karar kalıp ustası olarak çalışan bir işçinin 5’inci İş Mahkemesi’ne dava açarak, iş sözleşmesinin haksızca feshedildiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı ve fazla çalışma ile hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istemesi üzerine geldi.

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Mahkemede savunma yapan işveren işçinin tatillerde çalışmadığını ve taleplerinin haksız olduğunu savunsa da, işçinin dava talebi alacaklı olması sebebiyle kabul edildi.

Ancak işverenin temyize gitmesinin ardından Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi kararı bozunca, mahkeme bu sefer de hafta tatili alacağını davadan çıkararak davayı kabul etti.

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Davalı taraf bir kez daha temyize gidince Yargıtay, işçinin haftalık izin hakkının hüküm altına alındığı hatırlatarak, kararında “Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmi dört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır” ifadelerine yer verdi.

Yargıtay, hafta tatilinin izinle telafi değilemeyeceğine hükmetti.