Yargıtay kararı: Eşe harçlık vermemek ‘ekonomik şiddet’, boşanma nedeni

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, durumu iyi olmayan eşe harçlık vermemeyi boşanma nedeni kabul etti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’nden mahkemeye gönderilen 13 Nisan 2017 tarihli kararda, “Ekonomik durumu yetersiz olan eşe, imkan olmasına karşın harçlık vermemek, ekonomik şiddet olmakla; boşanma sebebidir” dendi.

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Böylece çalışmayan ve maddi imkanı olmayan eşe, istemesine rağmen harçlık bırakmamak, Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesine göre ‘evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmasına’ gerekçeleri arasına girdi. Yargıtay harçlık vermemeyi ‘ekonomik şiddet’ olarak niteledi.