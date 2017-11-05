Yargıtay kararı: ‘Edepsiz Melih Gökçek’ demek hakaret değil eleştiri

Yargıtay, eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’e yönelik sarf edilen “Edepsiz” sözünün hakaret değil eleştiri olduğunu karar verdi.

Gökçek, 2012’de Twitter’da bir kadına “Sen çok mu kürtaj yaptırdın” demiş, bunun üzerine ‘EdepsizsinMelihGökçek’ etiketi açılmıştı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre İ.A. isimli bir kullanıcı Twitter’dan “Ata’mın yattığı şehirde kemiklerini sızlatanların başında ismin geçtiğinde EdepsizsinMelihGökçek” ve “Müslümanım diye geçinip kul hakkı yediğin için EdepsizinMelihGökçek” diye yazdı.

Bunun üzerine 18 yaşından küçük İ.A. hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, hakaret’ suçlamasıyla Ankara 3’üncü Çocuk Mahkemesi’ne dava açıldı.

Mahkemede savunma yapan İ.A., ‘EdepsizsinMelihGökçek’ başlığını kendisinin açmadığını, başkanın yaptıklarından ve uygulamalarından rahatsız olduğu için eleştiri amacıyla iki yorum yazdığını, hakaret etmek kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Gökçek’in avukatı da kadının başkana görevinden dolayı küçültücü ve hakaret içeren sözlerle hakaret ettiğini ileri sürerek cezalandırılmasını istedi.

Beraat çıktı

Mahkeme ise İ.A.’yı beraat ettirdi: “Yazdığı yorumlar, konu başlığı dışında herhangi bir hakaret ibaresi taşımamaktadır. Yaptığı yorum metinlerindeki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiştir. Yerleşmiş yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere, kamu görevinde bulunan veya talip olanların, diğerlerine oranla daha sert eleştirilere muhatap olması da doğal karşılanmalıdır.”

Yargıtay onadı

Gökçek’in avukatı kararı temyiz etti.

Dosyayı değerlendiren Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını 16 Mayıs onayladı, kararı da geçen hafta taraflara tebliğ etti: “Sonuç olarak, suça sürüklenen çocuğun yorumlarının yazıldığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurları somut olayda oluşmamıştır.”