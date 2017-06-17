Yargıtay kararı: ‘ByLock’ kullanmak, ‘FETÖ üyeliği’ne delil

Yargıtay, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ uygulamasını kullanmanın ‘FETÖ üyeliği’ne delil sayılacağını bildirdi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre yüksek mahkeme iki ‘FETÖ’ davasını inceleyerek karara bağladı.

Gerekçeli kararını yakında açıklaması beklenen mahkeme ‘FETÖ’yü ilk kez ‘silahlı terör örgütü’ saydı.

Kararda ‘silahlı terör örgütü’ ve ‘örgüt üyeliği’ne ilişkin bir çerçeve çizilerek içtihat oluşturulacağı, bunun ‘FETÖ’ davalarına örnek olacağı, davaların hızlanacağı ve belirlenmiş sabit kriterlerin aranacağı için yargılamaların daha kısa süreceği belirtildi.

‘FETÖ’ kriterleri

Kararda, ‘ByLock’un ‘FETÖ’ için özel olarak oluşturulduğu da belirtildi.

Buna göre ‘FETÖ’ mensuplarının sisteme özellikle dahil olduğu, Fethullah Gülen’den de ‘HE’ koduyla bahsedildiği, talimatlarının sistem aracılığıyla iletildiği ifade edildi.

Kararda, şunlar dendi: “Örgüt talimatıyla bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır.”

Darbe girişiminin ardından binlerce kişi ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmış, birçoğu tutuklanmıştı.