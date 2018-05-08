Yargıtay kararı: Adını benimsemeyen değiştirebilir

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Yargıtay, adını değiştirmek isteyen kişiyi reddeden mahkemenin kararını bozdu.

AA’nın haberine göre Çorlu’da ‘Gür’ olan soyadını ‘Cebe’ olarak değiştirmek isteyen kişi mahkemeye başvurdu.

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Mahkeme, dava dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin soyadının değiştirilmesi için haklı neden sayılamayacağına karar vererek davayı reddetti.

Karar temyiz edildi. Yargıtay 8’inci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

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Bozma kararında şunlar kaydedildi: “Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir unsurudur. Kişi bununla anılır, tanınır ve tanımlanır. Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimsenin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması gerekir.”