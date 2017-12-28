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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay kararı: 15 dakika erken çıktığı için kovulan çalışan işine iade edilmeli

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Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.

AA’nın haberine göre davacı işçi, çalıştığı demir çelik şirketindeki mesaisinin bitimine 15 dakika kala iş yerinden ayrıldı.

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Davacı işçi, iş yerinden ayrılmadan önce giriş çıkış kartını da çalışma arkadaşına verdi. Durumun farkına varılması üzerine işverenince savunması istenen işçi, ‘hata yaptığını ve bir daha tekrarlamayacağını’ belirtti. Ancak işveren, çalışanın iş akdini feshetti. İşçinin işe iade talebiyle açtığı dava da yerel mahkeme tarafından bozuldu.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, iş yerinde geçerli toplu iş sözleşmesine göre, ‘işte çalışmadığı veya işe gelmediği halde saat kartını başkası aracılığıyla bastırmanın’ yaptırımının iş akdinin feshi olarak belirlendiğine, bu sebeple iş akdinin feshinin haklı olduğuna yer verildi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda ‘işverenin, iş sözleşmesine aykırı davranan işçiye, eylemiyle orantılı yaptırım uygulaması gerektiği’ vurgulandı.

İşçinin işe iadesini, işe başlatılmaması halindeyse kıdem, fesih nedeni ve işe iade talebinin de dikkate alınmasının isteyen Yargıtay, dört aylık brüt ücreti tutarında işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

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