Yargıtay, Kadıköy Belediyesi’nden Taşyapı’ya tazminat kararını bozdu

Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı davada, bölge adliye mahkemesinin verdiği 44 milyon TL’lik tazminat kararını bozan Yargıtay, davanın idare mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin belediyenin şirkete 44 milyon 159 bin 487 lira tazminat ödemesini hükmeden kararını oybirliği bozarak davanın idare mahkemesi tarafından görülmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kararla ilgili “Halkın üzerine baskı yapmak istiyorlar. Yargıtay’ın kararı doğru bir karar. Kadıköylülerin haklarının korunmasıdır” dedi.

Kadıköy’ün en önemli arazilerinden Meteoroloji arsasına yaptığı dört gökdelende ruhsata aykırı toplam 9 bin metrekare inşaat yapan Taşyapı, Kadıköy belediyesine ‘inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle’ durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.

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İstanbul Anadolu 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tartışmalı bilirkişi raporuyla Kadıköy belediyesinin 101 milyon 859 bin TL maddi tazminat ödemesine karar verilmiş ardından haciz işlemleri başlatılmıştı.

Kadıköy Belediyesi istinaf yoluna giderek karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi de Kadıköy Belediyesi’nin istinaf başvurusunu kısmen kabul edip şirketin manevi tazminat talebi reddetmişti. Ancak maddi tazminat talebi kısmen kabul eden mahkeme, toplam 44 milyon 159 bin 487 TL’nin dava başlangıç tarihinden itibaren faiziyle şirkete verilmesine 10 Nisan’da oyçokluğuyla karar vermişti. Dava daha sonra Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’ne taşınmıştı.