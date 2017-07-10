Yargıtay ilk kararı onadı: Soma’da yaşamını yitiren bir aileye tazminat ödendi

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin verilmesi kararlaştırılan tazminatlardan ilki ödendi.

Katliamın ardından yaşamını yitirenlerin aileleri, İş Mahkemesi’ne manevi tazminat davası açmış, mahkeme ise ailelere tazminat ödenmesine karar verdi.

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Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı onadıktan sonra, Yargıtay 1’inci Hukuk Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin yaptığı itirazı reddederek tazminatın ödenmesine karar kıldı.

Buna göre yaşamını yitiren işçilerden Murat Avcı’nın kızı Merve Ceylan’a 125 bin lira tazminat ödenecek. Aile tazminat miktarlarını, mahkemenin sorumlu bulduğu Türkiye Kömür İşletmeleri’nden tahsil etti.

Yargıtay’ın gerekçeli kararında gelişmiş ülkelerde manevi tazminat davalarının caydırıcılık unsuruna da ağırlık verildiği belirtilirken, “Aslolan insan yaşamıdır ve bu yaşamın yitirilmesinin yakınlarında açtığı derin ızdırabı hiçbir değerin telafi etmesi olanaklı değildir. Burada amaçlanan sadece bir nebze olsun rahatlama duygusu vermek, öte yandan da zarar veren yanı da dikkat ve özen göstermek konusunda etkileyecek bir yaptırımla, caydırıcı olabilmektir” dendi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı: “Burada amaçlanan sadece bir nebze olsun rahatlama duygusu vermek, öte yandan da zarar veren yanı da dikkat ve özen göstermek konusunda etkileyecek bir yaptırımla, caydırıcı olabilmektir. Soma’da, yeraltı maden ocağında 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen yargılamaya konu iş kazasının 301 kişinin ölümüne ve 486 kişinin yaralanmasına yol açtığı, son yüz yılın en büyük iş kazalarından birisi olan bu iş kazasının yalnızca iş kazasına uğrayanlarda veya kazalıların yakınlarında değil, toplumun tamamında derin bir üzüntü meydana getirdiği, bu kapsamda Soma maden kazası gibi toplumu derinden etkileyen facialarda hüküm altına alınan manevi tazminat tutarları değerlendirilirken, manevi tazminatın caydırıcılık unsurunun öne çıkması gerektiği kabul edilmelidir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, temyiz kapsam ve nedenlerine göre taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi.”