Yargıtay hükmü: Patronu için ‘yumuşak, pinti’ diye mesaj atan tazminatsız atılır

Yargıtay, patronu hakkında ‘cimri, pinti, yumuşak’ gibi ifadeler kullandığı e-posta mesajlarını mesai arkadaşlarına gönderen çalışanın tazminatsız olarak işten çıkarılmasının haklı olduğuna hükmetti.

İHA’nın haberine göre iş sözleşmesinin haksız olarak tazminatsız şekilde feshedildiğini ileri süren işçi, mahkemeye başvurdu.

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Mahkemede savunma yapan davalı işveren, davacının iş yerinde kullanımı yasak olmasına rağmen gizli oturumlar açarak yazdığı e-postalarda, şirket sahibi hakkında da ‘cimri, pinti, yumuşak’ gibi kelimeler kullandığını ve küfrettiğini öne sürdü.

Yerel mahkeme, davacının yazışmalarda kullandığı küfürlü ifadelerle ilgili yapılan ceza yargılaması sonucunda beraat ettiğine dikkat çekip çalışana tazminat ödenmesine hükmetti.

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‘Cezadaki beraat, hukuk yargılamasını bağlamaz’

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu.

Kararda, “Davacı hakkında görülen ‘ceza yargılaması’nda verilen beraat kararının ‘hukuk hakimi’ni bağlamayacağı gözetilmeden, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır. İş akdinin işverence feshi haklıdır” ifadeleri yer aldı.