Yargıtay hükmü: Cemevleri ibadethanedir

Yargıtay, cemevlerin ibadethane olduğuna hükmederek elektrik parası alınmamasına karar verdi.

Yargıtay’ın kararı Cem Vakfı’nın açtığı dava sürecinin ardından geldi.

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Sendika.org’a konuşan Cem Vakfı avukatı Ulaş Cam’ın anlatımına göre hukuki süreç şöyle gelişti: Cemevlerinin ibadethane sayılması ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması için düzenleme talep eden vakıf, faturaları ödemedi. Bunun üzerine BEDAŞ icra takibi başlattı. Vakıf itiraz etti. Akabinde BEDAŞ itirazın iptali için dava açtı. Bu davalar 2012’de vakfın aleyhine sonuçlandı ve BEDAŞ yönünden tahsilat kararı çıktı.

AİHM’in 2014 yılında cemevleri lehine aldığı kararının ardından Yargıtay kararı bozdu. Mahkeme dosyaları yeniden ele aldı ve bu kez BEDAŞ’ın açtığı davaya reddetti. BEDAŞ kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay’a gitti tekrar ve BEDAŞ’ın aleyhine karar onadı.

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Avukat: Devlet düzenleme yapmalı

Avukat Ulaş Cam davanın olası sonuçlarına ilişkin de şunları söyledi: “Yargıtay kararı bu şekilde kesinleşecek gibi görünüyor. Bu kararın kesinleşmesinden sonra artık elektrik faturası ödeme yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmış olacak. Çünkü elektrik kuruluşları icra takipleri yaptıklarında ya da dava açtıklarında önlerine bu karar çıkacak. Dolayısıyla hem davayı kaybedecek, vekalet ücreti ödeyecekler, bir sürü masraf yapacaklar. Bu durumdan çıkış adına tek şey, devletin cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin düzenleme yapmasıdır. Bu aşamada önemli bir karar, uzun zamandır bunun peşindeydik. Beklentimiz bundan sonrası adına yasal düzenleme. Yasal düzenleme olursa hepimiz adına olumlu bir gelişme olur.”