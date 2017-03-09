Yargıtay, HDP lideri Figen Yüksekdağ’ın parti üyeliğini düşürdü

Geçen ay milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın bugün itibarıyla HDP üyeliği de Yargıtay tarafından düşürüldü.

Yargıtay, MLKP’li Yasemin Çiftçi’nin cenaze törenine katıldığı için 2012’de ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 10 ay ceza alan Yüksekdağ’ın cezasını onamıştı.

Dihaber’de yer alan habere göre Yargıtay’ın HDP’ye tebliğ ettiği kararda, Yüksekdağ hakkındaki bu mahkumiyet kararına dikkat çekildi.

Kararda, “28/20 sayılı siyasi partiler kanunu 11/2 maddesinin 5 cümlesi kapsamında siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden olduğu görüldüğünden Partiniz Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun parti üyeliği ve buna bağlı olarak parti organlarındaki görevleri sona ereceğinden adı geçen kişinin parti üyeliğine ve görev kaydına ilişkin bilgiler sicil kayıtlarından çıkarılmıştır” dendi.

‘Tuz koktu’

Karara sert tepki gösteren HDP, “Yargıtay savcıları yetkilerini aştı, hukuksuzluğu olağanlaştırdı” dedi.

Kararın Siyasi Partiler Kanunu’na (SPK) aykırı olduğunu savunan HDP, üyelikten çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden düşmesiyle ilgili bir düzenleme olmadığını, bu alanın siyasi partilerin tüzüklerine ve yönetmeliklerine bırakıldığını ifade etti.

HDP ayrıca yargıtay iç yönetmeliği uyarınca, yargıtay cumhuriyet başsavcı yardımcısının re’sen görev düşürme yetkisinin olmadığının altını çizerek kararı ‘hukuk dışı’ olarak niteledi: “Bu yapılan hukuk dışı uygulama kabul edilebilir değildir. Bir hukuk kurumunun hukuk dışı bu davranışı aslında Türkiye’de yargının geldiği ‘tuz koktu’ durumunun en bariz işaretlerinden birisidir. Üst yargı kurumları da ne yazık ki tamamen siyasi iktidarın baskı ve uygulama aracı haline dönüşmüştür. Cübbelere ilikler açılmış, siyasi iktidarın önünde cübbeler iliklenmiştir.”