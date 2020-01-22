Yargıtay, Gülen’in avukatına verilen 12 yıl cezayı onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in avukatı Feti Ün’e ‘örgüt üyeliği’nden verilen 12 yıl cezayı onadı.
Ün 16 Kasım 2016’da İzmir’de, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Yaramazlara biraz batar!
Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu ve Berk Akand’a verilen cezaları istinaf etmek için mahkemeye sunduğu dilekçeyi geri çekti.
ABD Başkanı Donal Trump’ın İsviçre’deki Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda çevrecilere yüklenerek ‘felaket tellalığı’ ile suçlamasına, toplantıya katılan genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in yanıtı, ‘bir saat önceden’ geldi. Thunberg, dünyada karbondioksit emisyonunun ‘azaltılması’ değil, ‘tamamen yok edilmesi gerektiğini’ söyledi.
Halkbank hakkında ABD’de İran’a yaptırımları deldiği iddiası ile açılan davada, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın mahkemeden, Halkbank’ın davaya katılmadığı her bir gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının katlanarak arttırılmasını talep ettiği bildiriliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilgili yasa hükümleri gereğince, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı’nın teslim alınarak, mahkeme tarafından kayyım atanıncaya kadar, üç kişilik komisyon tarafından yönetileceğini açıkladı.
Tarım Orman-İş Sendikası, 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu iddia etti.