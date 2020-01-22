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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay, Gülen’in avukatına verilen 12 yıl cezayı onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in avukatı Feti Ün’e ‘örgüt üyeliği’nden verilen 12 yıl cezayı onadı.

Fotoğraf: DHA

Ün 16 Kasım 2016’da İzmir’de, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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