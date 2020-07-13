Yargıtay, Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararlarını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, ‘nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği’ suçlarından verilen takipsizlik kararlarını ‘kanun yararına’ bozdu.

Fettah Tamince

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Tamince hakkında, ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen iki ayrı kararı bozdu. Gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya başsavcılığına iletilmek üzere Yargıtay başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi.

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‘FETÖ’nün darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince’nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma’ suçlarından 10 Mayıs 2018’de Antalya başsavcılığınca takipsizlik kararı verilmişti.

Mahkeme kendi verdiği kararı bozmuştu

Buna yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce takipsizlik kararı 14 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmış, bu karara da itiraz edilmesi üzerine yine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği bu kez 5 Eylül 2018’de kendi kararını kaldırmıştı.

Adalet Bakanlığı, bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemişti.

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Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebini kabul etti. Daire, Fettah Tamince hakkında ‘FETÖ üyeliği’ suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Ağustos 2018 tarihli kararını bozdu.

Kararda, ‘kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara bu suçtan doğrudan zarar görmeyen müştekinin CMK’nın ilgili maddesi kapsamında itiraz hakları bulunmadığından vaki itirazın bu gerekçe ile reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi’ bozma nedeni sayıldı.

İtirazı inceleyecek mercinin, öncelikle kararın ilgililerine tebliğ edilip edilmediğini araştırması gerektiği belirtilen kararda, soruşturmaya konu suçun zimmet ve ihtilasen zimmet olarak kabulü halinde verilen takipsizlik kararının Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’ne, kamu kurumu aleyhine dolandırılıcılık olarak kabulü halinde de ilgili üniversiteye tebliği zorunluluğuna uyulmaması bozma gerekçesi yapıldı.

Eylemin güveni kötüye kullanma suçunun oluşturduğunun kabulü halinde şikayet edenin sıfatı ve şikayet süresinin gözetilmesinde zorunluluk bulunduğunun nazara alınmaması da bozma nedenleri arasında sayıldı.

Kararda ayrıca şunlar kaydedildi:

“İncelemeye konu kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın eksik soruşturmaya dayandığı düşüncesinde olan Sulh Ceza Hakiminin, soruşturmanın genişletilmesine gerek görmesi halinde bu eksiklikten bahisle anılan kararı doğrudan kaldırma yetkisi bulunmayıp, 5271 sayılı CMK’nın 173/3 maddesi gereğince, örgüt üyeliğinin temadi eden suç vasfında olması dikkate alınarak şüpheli Fettah Tamince hakkında iddia edilen eylemin gerçekleşme tarihini kapsayacak biçimde açılmış bir dava ya da verilmiş bir karar bulunup bulunmadığı araştırılarak var ise mükerrer dava ya da soruşturmanın önüne geçilmesi bakımından CMK’nın 223/7 maddesi hükümlerine göre gereğine tevessül edilmesi gereği ile aynı şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne yardım suçundan tefrik kararı verildiği gözetilerek, belirlenen eksikliklerin ikmali için o yer Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunması gerekirken, araştırılması gereken hususların nelerden ibaret olduğu belirlenmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Aynı hakimliğin ikinci kararı da bozuldu

Daire, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin, 14 Ağustos 2018 tarihli kendi kararının kaldırılmasına dair verdiği kararı da bozdu. Kararda, şöyle dendi:

“Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara karşı itiraz üzerine verilen Sulh Ceza Hakimliği kararları kesin olup CMK’nin 267/1. maddesi gereğince itiraz edilebilir kararlar niteliğinde olmadığı, kararına itiraz edilen hakimin veya mahkemenin itirazı yerinde görüp kararı düzeltme olanağının bulunmadığının gözetilmemesi, yasaya aykırı olup kanun yararına bozma istemi bu bakımdan yerinde görüldüğünden, kanun yararına bozma talebinin kabulü ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Ağustos 2018 tarihli yine ve Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Eylül 2018 tarihli kesin kararının bozulmasına, gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildi.”

‘FETÖ borsasının bir numaralı ismi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince’nin Türkiye’ye kara para getiren isimlerden biri olduğunu öne sürmüş ve ‘FETÖ borsasının bir numaralı ismi’ olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu beyefendi 17-25 Aralık’tan sonra Bank Asya’ya para yatırıyor. FETÖ borsasının bir numaralı adamı. Bu tarihten sonra Pensilvanya’ya gidip Gülen’le konuşan kişi.” CHP lideri, ne konuştuğunu sorduklarında “Hatırlamıyorum” yanıtını veren Tamince’nin Türkiye’nin en büyük ihalelerinden birini aldığına, himmet toplayan isimlerden olduğuna değinmişti.