Yargıtay ‘FETÖ’den mahkumiyet kararını bozdu: Üyelik ile sempati iyi ayırt edilmeli

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Isparta’da ‘örgüte müzahir derneğe üye olan, sosyal medya hesaplarında takip ve beğenilerde bulunan ve protesto eylemlerine katılan’ sanık hakkında yerel mahkeme tarafından ‘örgüt üyeliği’nden verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Yargıtay sanığın ‘örgütün nihai amacını bildiğine, örgütle organik bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğuna dair’ delil bulunmadığını kaydetti. Sanığın eylemlerinin ‘örgüte sempati ve iltisak boyutunu aşar nitelikte, silahlı terör örgütü üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler’ olarak değerlendirilemeyeceğine hükmedildi.

Reklam

Yargıtay dairesinin kararında, ‘örgüt üyeliği ile örgüte sempati duyma konularının iyi ayırt edilmesi gerektiği’ belirtilirken, örgütün başlangıçta eğitim hareketi olarak ortaya çıktığı ve toplumda da böyle algılandığı ifade edildi.