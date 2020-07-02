Yargıtay, eski komutan İyidil’in yeniden yargılanmasını istedi

Yargıtay, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek’in eski komutanı Metin İyidil’e verilen beraat kararını bozarak yeniden yargılanmasını istedi.
Eski korgeneral İyidil, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme‘ cezasına çarptırılmıştı.
Karara itirazı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, İyidil’in beraatine ve tahliyesine hükmetmişti. İyidil cezaevinden çıkmıştı.
İstinaf başsavcılığı tarafından tahliyeye yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi, tutuklumaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. İyidil tekrar tutuklanmıştı.
Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre İyidil, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararı doğrultusunda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘darbeye teşebbüse yardım’ suçundan 12 yıl altı aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak.
Kararda, İyidil’in asli fail olup olmadığının araştırılmasını istendi. İyidil’in tutukluluk halinin devamına da karar verildi.
Daire, diğer sanıklardan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve eski korgeneral Abdullah Barutcu’nun beraat kararını bozdu.
Sanık eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve Ersal Duman’ın beraat kararı onandı.