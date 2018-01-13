Yargıtay, ‘Eşe harçlık vermemek ekonomik şiddettir’ deyip boşanma nedeni saydı

Yargıtay, ‘eşe harçlık vermemeyi’ boşanma nedeni saydı.

İHA’nın haberine göre İstanbul’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisiyle 25 yıldır ayrı yattığını, böylece ‘mahallede dedikoduya neden olduğunu’ iddia etti, harçlık adı altında para taleplerini de geri çevirdiğini öne sürerek boşanma davası açtı.

Reklam

Ancak İstanbul 12’nci Aile Mahkemesi çifti boşamadı. Kadın bunun üzerine Yargıtay’a başvurdu.

Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi, eşe para vermemeyi ‘ekonomik şiddet’ saydı, tarafların birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün olmadığına hükmetti.

Kararda şöyle dendi: “Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların 25 yıldır ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedikoduya sebebiyet verdiği ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.”