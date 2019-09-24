Yargıtay eleştirilere yanıt verdi, ‘FETÖ’yle mücadelesini anlattı

Yargıtay, ‘FETÖ’yle mücadelenin sürdüğünü belirterek kendilerine iletilen ihbarların değerlendirildiğini kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Yargıtay’ın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, kurumun darbe girişiminden sonra güçlü bir refleks gösterdiği, örgütle bağlantılı üyelerin uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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İlk aşamada Yargıtay’dan 106 kişinin ihraç edildiği dile getirilen açıklamada; firariler, soruşturması devam edenler ve emekli olanlar dahil toplamda 141 kişinin kurumla ilişkisinin kesildiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Yukarıda belirtilenler dışında ceza soruşturmaları da büyük bir titizlikle sürdürülmüş olup, devam eden yargılamalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütündeki faaliyetleri dolayısıyla eski sivil yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 164 kişi hakkında fezleke düzenlenmiş, bunlardan 163 kişi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’ne dava açılmıştır. Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir. Ayrıca, halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir.”

‘Titizlik ve özenle işlem yapılıyor’

Açıklamada, Yargıtay başkanlığına iletilen tüm şikayet ve ihbarların titizlikle incelenerek gereğinin yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde bazı medya kuruluşları tarafından dile getirilen yorumlar ile ilgili olarak, söz konusu iddiaların Yargıtaya intikal etmesi üzerine, Yargıtay Kanununun m.43,I-IV hükümleri uyarınca gecikmeksizin muhakkik tayin edilerek tüm deliller toplanmış ve gerekli soruşturma yapılmış olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından anılan suçlara ilişkin Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

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Yargıtay, ‘FETÖ’ye yönelik adli işlemlerin hukuk çerçevesinde ‘büyük bir titizlik ve özenle’ yapıldığını belirterek “Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakârlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir” ifadelerini kullandı.