Yargıtay: Cumhuriyet çalışanları salıverilsin

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, beş eski Cumhuriyet çalışanının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, ‘bozma kararının beş yıl altında ceza alan ve hükmü kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine’ hükmeden Yargıtay, halen cezaevinde olan altı Cumhuriyetçinin cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasının temyiz incelemesini bugün tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine uyan Daire, terör örgütüne yardım suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasına karar verdi.

Kararda, Ahmet Şık’ın ‘örgüte yardım’dan değil, ‘propaganda’ suçundan cezalandırılması istendi.

Daire’nin kararında ayrıca tutuklu bulunan Cumhuriyet’in muhasebe şefi Emre İper’in cezası, onandı.

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Karar üzerine, cezaevinde bulunan ve beş yılın altında ceza aldıkları için temyize başvuramayan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik’in salıverilmesi bekleniyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Kandıra Cezaevi’nde bulunan söz konusu beş eski Cumhuriyet yazar ve çizerinin serbest bırakılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazdı. Kart, Öz, Güngör, Kara ve Çelik’in, önümüzdeki saatlerde cezaevinden tahliye edilebileceği bilirtiliyor.

Yargıtay’ın, bozma kararında, CMK uyarınca ‘cezası istinafta kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine’ hükmetmesinin, ‘içtihat’ oluşturacağı, dolayısıyla benzer davalarda emsal teşkil edeceği belirtiliyor.

Daire’nin kararı sonrası dosyanın yeninden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gideceği bildirildi.