Yargıtay başsavcısı Şule Çet davasında cezayı az, hükmü eksik buldu

Yargıtay başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand’a (33) verilen hapis cezasının bozulmasını talep etti.

Karar duruşması öncesi adliye önünde eylem vardı (Fotoğraf: DHA)

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da ölümüyle ilgili 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geçen 4 Aralık’ta sonuçlanmıştı. Aksu’ya ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet‘ suçundan önce ağırlatılmış müebbet cezası verilmiş, ancak indirim hükümleri uygulanarak ceza müebbet hapse çevirilmişti. Aksu’ya ayrıca ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından da 12 yıl altı ay hapis cezası verilmişti. Akand’a ise ‘cinayete yardım‘dan 12 yıl altı ay, ‘cinsel saldırıya yardım‘dan beş yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘ suçundan bir yıl üç ay olmak üzere toplam 18 yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.

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Yerel mahkemenin kararı, sanık avukatları, Şule Çet’in yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İnsan Hakları Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Ankara Baro Başkanlığı, Adana Baro Başkanlığı ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından farklı gerekçelerle istinafa taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi, kararı kısmen hukuka uygun bulmuş, Akand’a ‘kasten öldürme suçuna yardım etmek’ten verilen cezanın itiraz yolunun açık, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘suç delillerini yok etme suçlarına yardım’dan verilen cezalara itiraz yolunun kapalı olduğuna karar verilmiş, Aksu’nun cezalarının itiraz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

Başsavcı: Birlikte yaptılar

Tarafların itirazı sonucu Yargıtay’a taşınan dosyanın başsavcılık incelemesi tamamlandı.

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Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi’ne dosyanın duruşmalı yapılması talebiyle gönderilen tebliğnamede, adli tıp ve hastane raporlarına da yer verilerek Çet’in intihara yatkın bir yapıda olduğu yönündeki iddianın havada kaldığı belirtildi.

Tüm deliller ışığında Aksu’un, ilişkiye girmek istediği Çet’e cinsel saldırıda bulunduğu, cinsel saldırı suçunun ortaya çıkmaması için Çet’in öldürülerek veya baygın ya da kendinden geçmiş halde pencereden atılarak hayatına son verildiği değerlendirildi.

Akand’ın, bütün bunlar olurken hiçbir şeyden haberi olmamasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Sanıkların ölen Şule’nin direncini manevi olarak ve fiilen birlikte kırdığı, dayanışmalı hareket ederek eylem üzerinde birlikte hakimiyet sağladığı, dolayısıyla Akand’ın da ‘cinsel saldırı suçunu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme‘ suçundan fail olarak cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Tebliğnamede ayrıca, iki sanığa verilen cezada indirim uygulanmasına ilişkin Yargıtay içtihadlarına atıf yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Hak etmedikleri halde ve gerekçede kanun maddesindeki ifadenin tekrarı ile yetinilerek takdiri indirim uygulanmasına karar verilmek suretiyle sanıklara eksik cezaya hükmedilmesi hususları yasa ve hukuka aykırı olduğundan hükümlerin bozulması talep ve tebliğ olunur.”

Sonuç olarak Aksu’nun, ‘cinsel saldırı suçunu gizlemek amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Akand’ın da asli fail olarak aynı suçlamayla cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Başsavcılığın talebi, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nce duruşmalı incelenecek.