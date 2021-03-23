Yargıtay başsavcılığı: Kaftancıoğlu’nun hapis cezası onansın

Yargıtay başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Twitter paylaşımları nedeniyle verilen cezanın onanmasını talep etti.

Fotoğraf: DHA

Kaftancıoğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

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İstinaf mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından ceza Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay başsavcılığı, hazırladığı tebliğnameyle dosyayı Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’ın haberine göre tebliğnamede ‘kamu görevlisine alenen hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarına verilen cezanın onanması istendi.

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‘Fazla ceza verildi’

‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçu bakımından ise düzeltme istendi.

Savcılık, Kaftancıoğlu’nun 2014’teki paylaşımı dışındaki sosyal medya paylaşımlarının hakaret suçunu oluşturmadığını belirterek, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek fazla cezaya hükmedildiğini kaydetti.

Bu kararın düzeltilerek onanması talep edildi.

‘Terör örgütü propagandası’ suçundan verilen bir yıl altı aylık cezanın ise bozularak, bunun ‘suçu ve suçluyu övme’ yönünden değerlendirilmesi istendi.