Yargıtay başsavcılığı: CHP’li Eren Erdem’in dört yıl iki aylık cezası onansın

Yargıtay başsavcılığı, Karşı gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve eski CHP’li milletvekili Eren Erdem’e verilen hapis cezasının onanmasını istedi.
17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını gazetesinde servis ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Erdem, 1 Mart 2019’da dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. CHP’li siyasetçi, yaklaşık 500 günlük tutukluluğun ardından, 31 Ekim 2019’da tahliye edilmişti.
AA’da yer alan habere göre temyiz üzerine dosyanın gönderildiği Yargıtay’ın başsavcılığı, Erdem hakkında tebliğname hazırlayarak Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ne gönderdi.
Tebliğnamede, Erdem’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan verilen cezanın onanması talep edildi.