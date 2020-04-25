Yargıtay başsavcılığı: CHP’li Eren Erdem’in dört yıl iki aylık cezası onansın

Sadece bir “gizli tanık” ifadesiyle açılan ve duruşmada gizli tanığın ; “hükümet bana Eren Erdem’e iftira atmayı telkin etti, Mustafa Varank’ın adamı savcıyı ayarladı” demesiyle çöken davada Yargıtay Savcısı onama istemiş.

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