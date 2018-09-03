Yargıtay başkanından Brunson üzerinden ABD’ye: Egemenliğe saygı duyulmalı

Yargıtay 1’inci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın yargılanması için, “Yabancı devletler Türkiye’nin egemenliğine saygı duymalı” dedi.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 25 Temmuz’da sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

Brunson’ın serbest bırakılması talebi karşılanmayan ABD, Türkiye’ye bazı yaptırımlar da uygulamıştı.

‘Egemenlik’ vurgusu

Ankara’da yeni adli yıl açılışında koşuna Cirit, Brunson’a dair şunları söyledi: “İzmir’de bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur.”