Yargıtay başkanı tescilledi: Güven sarsıldı, yargı yürütmeden bağımsız olmalı

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, son dönemde yargıya güvenin giderek azaldığını belirtirken, yargının bağımsız olması için yürütmeden ayrı olması gerektiğini söyledi.

Cirit, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt gezisine katılıp Rize’de birlikte çay toplamasıyla tepki çeken yargı mensuplarından biriydi.

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Adli yıl açılış töreninde konuşan Cirit şu ifadeleri kullandı: “Tamamen bir güven mesleği olan hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık üçte birinin terörist faaliyetlerin odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir durumdur. Toplumun en çok güven duyması gereken meslek mensuplarının bir terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket etme ihtimali dahi, tek başına bir toplumun şaşkınlık ve sarsıntı yaşamasına yeterlidir.”

‘FETÖ’ davalarında sanıkların adaletli yargılanması gerektiğini söyleyen Cirit, şöyle devam etti: “Emanete ihanet ederek, kamu görevini ve özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara adaletten başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Bu kişilerin, adil bir şekilde yargılanması, hukukumuzda öngörülen cezalara çarptırılması ve sarsılan kamu düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır.”

Yargıtay başkanı, son dönemde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Erdoğan’ın önünde ‘kafa selamı’ vermesiyle gündeme gelen yargı bağımsızlığına da değindi.

Cirit, Yargıtay’ın kuruluş amacını hatırlatarak “Yargıtay’ın kurulmasına etken olan en önemli nedenlerden biri ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesidir. Günümüz terminolojisi ile ifade etmek gerekirse, temel hak ve özgürlüklerin korunması yargının yürütmeden ve hükümetten ayrı ve bağımsız olmasına bağlıdır” diye konuştu.