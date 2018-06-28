Yargıtay başkanı: Bir şey yapmadan yargıya güvenilmesini beklemek gaflet

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit adalet sistemine güvenin, yargının özveriyle sistematik şekilde çalışıp elde edilebileceği bir sonuç olduğunu belirterek “Bu konuda hiçbir şey yapmadan toplumun yargıya güvenmesini veya mevcut güveninin artmasını beklemek büyük bir gaflettir” dedi.

AA’nın haberine göre Cirit, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Verimlilik Kontrolü Projesi Açılış Sempozyumu’nda bir konuşma yaptı.

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Anayasa’da davaların en az giderle, mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğuna yönelik hüküm bulunduğunu hatırlatan Cirit, adalet hizmetinin işlememesi, geç veya kötü işlemesinin toplumsal düzenin ve barışın bozulmasına neden olacağını söyledi.

Geciken adaletin adalet olmadığına dikkati çeken Yargıtay başkanı, mahkemelerin etkinliğinin, verimliliğinin artırılmasının, yargılama süreçlerinin kısaltılmasının toplum ve devlet hayatı bakımından yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Cirit konuşmasına şöyle devam etti: “Halkın adalet sistemine duyduğu güven, yargı organının büyük bir özveri ile sistematik şekilde çalışıp elde edilebilecek bir sonuçtur. Bu konuda hiçbir şey yapmadan toplumun yargıya güvenmesini veya mevcut güveninin artmasını beklemek büyük bir gaflettir. Yargıtay’da şeffaflığın ve topluma karşı hesap verebilirliğin çağdaş tanımına ve içeriğine uygun olarak yürütülen reform çalışmaları aralıksız devam etmektedir.”