Yargıtay, Aziz Yıldırım’a beraati bozdu

Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım’a ‘şike davası’nda verilen kararı usulden bozarken, Yıldırım dahil sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı, halen ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012 tarihinde sonuçlanan dava sonucunda hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onaylanmıştı.

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Soruşturma ve dava sürecinde Aziz Yıldırım başta olmak üzere spor dünyasından çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve organize suç örgütü kurdukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Ancak Aziz Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014 tarihinde yeniden yargılanma talebiyle başvurmuş, Savcı Abdullah Mirza Coşkun da, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etmişti.

Mahkeme kabul gerekçesi olarak 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan ‘yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa’ maddesi değişikliğini göstermişti.

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İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Bu kararla hakkında altı yıl, üç ay hapis cezası kararı verilen Yıldırım ve diğer sanıkların kesinleşmiş cezaları da bozulmuştu.

Yargıtay, ‘usulden’ bozdu

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamlayarak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘futbolda şike’ davasına dair kararlarını ‘usul eksikliği’ nedeniyle bozdu. Buna göre, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanık yeniden yargılanacak.