Yargı Kuzu’nun ‘Sea Pearl’ ruhsatını iptal etti: Anayasa ve Kıyı Kanunu’na aykırı

RIFAT DOĞAN

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İstanbul’un Bakırköy ilçesinin Ataköy sahilinde yargı kararlarıyla defalarca mühürlenen Kuzu Grubu’na ait Sea Pearl rezidansına ait inşaat ruhsatı İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme gerekçeli kararında dava konusu parselde yaklaşık yüzde 50 oranında fazla inşaat hakkı tanındığını ve yapılmakta olan inşaatların anayasa, İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu’yla öngörülen düzenlemelere aykırı olduğunu belirtti.

Kıyıyı halka kapatıyor

Dava, Bakırköylü yurttaşlar tarafından 3 Aralık 2013 tarihinde onaylanan 5736 A- B- C- D- E- F- G- H- I- J sayılı inşaat ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılmıştı.

Yurttaşların talebini yerinde gören İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Ataköy sahilini kapatan projede önemli bir karar aldı.

Anayasa ve Kıyı Kanu’na aykırı

İdare Mahkemesi, dava konusu ruhsatların anayasa ve Kıyı Kanunu’nda yer alan düzenlemelere aykırı olduğunu belirterek iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: “Ayrıca uyuşmazlığa konu yapı ruhsatı düzenlenirken kıyı kenar çizgisinden deniz yönündeki kıyı alanının kamunun kullanımına ait olduğundan yapı ruhsatı verilirken brüt parsel üzerinden değil, kıyı kenar çizgisinden deniz yönündeki kıyı alanı düşüldükten sonra bulunacak net imar parseli üzerinden yapı ruhsatı verilmesi gerektiği gibi dava konusu ruhsatlar ile akaryakıt ve bakım istasyonu kullanımına ayrılmış bir alanda apart otel kullanımı için ruhsat verilerek mevzuata aykırı bir uygulama yapıldığı, dava konusu yapı ruhsatları ile dava konusu parselde yaklaşık yüzde 50 oranında fazladan inşaat hakkı tanındığı ve yapılmakta olan inşaatların Anayasa, İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu’yla öngörülen düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna varılmakta olup, söz konusu parsele ait inşaat ruhsatlarında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.”

Ne olmuştu?

Ataköy Konakları’nın tam karşısında yaklaşık 125 bin metrekare arazi TOKİ’den 2008 yılında 850 milyon TL’ye Sinpaş-Eksim Holding ortaklığına satılmıştı. Daha sonra bu ortaklığa Katar’ın TOKİ’si olarak bilinen ve dünyanın pek çok yerinde yatırımları bulunan Qatari Diar ile Kuzu Grubu da ortak oldu.

Proje sekiz ayrı blok ve bir otelden oluşuyor. Projede 68 bin metrekare yeşil alan olacağı belirtilmişti. Geri kalan alanda ise rezidanslar, alışveriş konakları, sağlık tesisleri, kafeler, yat kulübü, marina ve eğlence tesisleri yapılıyor.

Teslimatların Mart 2017 ile Şubat 2018 arasında yapılması planlanıyor. Metrekare satış fiyatı 7 bin 200 dolar ile 10 bin 550 dolar olarak belirlendi.

Kuzu Grubu, kamuoyunun yakından tanıdığı biri firma.

2003 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Siirt’ten milletvekili adayı olmasına destek veren Kuzu’nun Siirtli sahibi Güven Kuzu, son 12 yılda devletten önemli ihaleler aldı.

2013’te İSKİ’den 37 milyon liralık Silivri Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ihalesini ‘kapan’ Kuzu daha önce yine İSKİ’den Düzce İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İnşaatı, İstanbul Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı, İstanbul Genelindeki Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi İşi ihalelerini almıştı.

Bu sürede İstanbul’da pek çok toplu konut inşaatı işi alan Kuzu’nun yurt dışındaki en büyük işi ise İran’da üstlendiği 35 bin adet konut inşaatı projesi.

Kuzu, 2013’te de Siirt’te yaptırdığı iki okula Erdoğan’ın Siirtli eşi Emine Erdoğan’ın annesi ve babasının ismini vererek ‘jest’ yapmıştı.