Yargıçtan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, kendisine yönelik ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 75 bin, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Gürlek, tazminat davası dilekçelerini, avukatı aracılığıyla nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundu.

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Dava dilekçelerinde, Kılıçdaroğlu ve Özel’in, bir kararından dolayı Gürlek hakkında, ‘hakaret ve kabul edilemeyecek sıfatlar ve yakıştırmalar yaptığı’ öne sürüldü. İkilinin ‘hiçbir bulguya ve delile dayanmaksızın’ Gürlek’in ‘itibarını ve onurunu zedeleyecek ithamlar ileri sürdüğü, kamu görevini ifa eden Gürlek’i kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştığı’ savunuldu.

Kılıçdaroğlu’nun, ‘Gürlek’i terör örgütü üyesi olarak aranan bir kişiyle özdeşleştirdiği, Gürlek üzerinden Hakimler ve Savcılar Kurulu’na da hakaret ettiği’, ‘toplumun hiçbir ferdi tarafından kabul edilemeyecek hakaret ve yakıştırmalarla’ Gürlek’in ailesinin ve yakın çevresinin ‘psikolojik sarsıntı yaşamasına sebebiyet verildiği’ öne sürüldü.

İstanbul 24’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi Kılıçdaroğlu’yla ilgili davanın, İstanbul 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi de Özel’le ilgili davanın kabulüne karar verdi.

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Mahkemeler, davalılara cevap dilekçeleri sunmak için süre verdi.