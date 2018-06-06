Yargıcın Erdoğan’la çay toplaması sakıncalı bulunmadı: Kararın gerekçesi özel hayat

Danıştay Başkanlık Kurulu, iktidara yakın durduğuna yönelik şikayetler üzerine Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkında disiplin işlemi yapmayı reddederken kararın ayrıntılarını ‘Özel hayata müdahale olur’ diye çıklanmadı.

Güngör’e, Rize’de diğer yüksek yargı başkanlarının da dahil olduğu organizasyonda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la çay toplaması, bir toplantıda OHAL’i savunması, CHP’yi eleştirmesi nedeniyle ‘tarafsızlığını kaybettiği’ yönünde eleştiriler vardı.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara Barosu’na kayıtlı avukat İsmail Sami Çakmak, Güngör’ü Danıştay Başkanlık Kurulu’na şikâyet etti. Dilekçede, Güngör’ün eylemlerinin ‘yüksek hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmadığı’ belirtilerek hakkında soruşturma başlatılması istendi.

Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, başvuruya yanıt olarak gönderdiği yazıda, inceleme sonucunda Güngör’ün eylemlerinin ‘zikredilen yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı’ gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin uygun görülmediğine karar verildiğini iletti. Ancak Gençbay, yazının ekinde başkanlık kurulu kararını göndermedi.

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Çakmak, bu karara itiraz edebilmek için söz konusu Danıştay Başkanlık Kurulu kararının kendisine tebliğ edilmesini istedi.

Başkanlık kurulu kararını göndermedi

Gençbay bu talebi de reddederken şu gerekçeleri öne sürdü: “Söz konusu kararlar disiplin soruşturmasına ilişkin olup; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 19’uncu maddesi gereği açıklanması halinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak nitelikte olması, yine aynı kanunun 21’inci maddesi uyarınca açıklanması halinde kişinin özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine, iş ve meslek yaşamına haksız müdahale oluşturacak belge niteliğinde olması nedeniyle bilgi edinme hakkının kapsamı dışında bulunduğundan, ilgili başvurunuz hakkında mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”