Yargıç, Sarraf ve Atilla’ya sordu: Türk ve ABD’li yetkililerle ne konuştunuz?

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın altı suçlamanın beşinden suçlu bulunduğu davada yeni bir gelişme yaşandı.

Hakim Richard Berman, sanıkken tanık konumuna geçen Rıza Sarraf ve tek tutuklu sanık Hakan Atilla’dan, davada cezanın belli olacağı 11 Nisan gününden önce, dava konusu ve yargı süreci kapsamında, Türk ve ABD’li resmi yetkililerle yaptıkları görüşmeleri açıklamalarını istedi.

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Berman, tarafların avukatlarına gönderdiği yazıda, bu görüşmelerin maksat ve sonuçlarının da belirtilmesini talep etti.

Yargıcın Sarraf ve Atilla’nın, Türk ve ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmeleri açıklama emrinin, eski New York valisi Rudolph Giuliani’nin, ‘Sarraf davası’na ‘diplomatik’ bir çözüm bulmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı ‘gizli’ görüşme ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden yetkililerle yaptığı temasları da kapsadığı belirtildi.

Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili görülen davada ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Türkiye’deki 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ise ABD’de görülen davada onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken tüm suçlamları kabul edip savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçmişti.