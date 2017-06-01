Yargıç Berman kararını verdi: Giuliani ve Mukasey, Sarraf’ı temsil edebilir

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf’ın ABD’de yargılandığı davada mahkeme eski New York belediye başkanı Rudolph Giulani ile eski adalet bakanı Michael Mukasey’in avukatlığı sürdürebileceği yönünde karar verdi.

Yargıç Richard Berman, Sarraf’ın Giuliani ve Mukasey tarafından temsil edilmesinin neden olabileceği çıkar çatışmalarının sonuçlarını ‘gönüllü ve bilinçli’ olarak kabul ettiğini belirtti.

Berman, “Mahkeme 30 Ekim’deki duruşmaya kadarki süreçte bütünlüğü sağlamanın önemini dikkate almıştır” dedi.

Sarraf feragat etmişti

Sarraf’ın avukatları Giuliani ve Mukasey’in davadaki rollerini sorgulayan Berman, Giuliani’nin danışman olarak hizmet verdiği Greenberg Traurig firmasının, ABD’de Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilciliğini yapmasının gerçek bir çıkar çatışması olup olmadığını da sorgulamıştı.

Giuliani ve Mukasey’nin Erdoğan’la görüştükleri Türkiye’ye gezilerini de sorgulayan Berman, bu görüşmelerin Sarraf için dava sürecinde ‘ayrıcalık’ yaratıp yaratmayacağının açıklığa kavuşmasını istemişti.

Sarraf ise savunmasında şöyle demişti: “Greenberg Traurig firmasının beni savunmayı sürdürmesini istiyor, ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda bilinçli olarak haklarımdan feragat ediyorum.”