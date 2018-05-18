Yargı tarihinde görülmemiş skandal: Avukatlardan habersiz ‘kumpas’ duruşması

Avukat Turgut Kazan, Erzincan’da dönemin başsavcısı İlhan Cihaner’e ‘kumpas kurulması‘yla ilgili açılan davada avukatlardan habersiz duruşma yapıldığını açıklarken amacın AKP’deki ‘FETÖ’cülerin gizlenmesi olduğunu öne sürdü.

İstanbul Barosu’nun eski başkanlarından Kazan, AKP’deki ‘FETÖ’cüler’in ortaya çıkmaması için 55 yıllık meslek hayatında görmediği kuraldışı yargılamalar yapıldığını söyledi.

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Avukattan gizli tanık dinlendi

Kazan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kuraldışı yargılamaya örnek olarak Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cihaner’in 2010’da başsavcı olduğu dönemde sahte delillerle tutuklanmasıyla ilgili davada olup bitenleri gösterdi. Cihaner”in avukatlarından Kazan, o dönem Ergenekon davasının ‘Efe‘ kod adıyla gizli tanıklarından eski savcı Bayram Bozkurt’un kendisine, hatta Erzincan’daki avukatlara bile haber verilmeden dinlendiğini aktardı.

Avukatlar dün duruşma için gitmiş ama….

“Dün de Ankara’da, inanılmaz bir örnek yaşadık” diyen Turgut kazan şöyle devam etti: “Mahkeme başkanının talimatıyla bize verilen tensip zaptında, duruşmanın 17 Mayıs’ta yapılacağı yazılıydı. 3 Mayıs’ta dilekçe sunduk. 4 Mayıs’ta başkanla konuştuk. Ama dün Ankara’ya gidince, tensip zaptı değiştirilerek, duruşmanın 9 Mayıs’ta yapıldığını öğrendik. Böylece, anlı/şanlı Osman ŞANAL (o dönem İlhan Cihaner’i tutuklayan özel yetkili savcı) bizim yokluğumuzda dinlenerek, soru sorulması önlenmiş oldu.

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HSK/avukat/savcı/yargıç kim isterse, aynı tarihte düzenlenmiş gibi görünen, birinde duruşma gününü 17 Mayıs, diğerinde 9 Mayıs gösteren, bu iki farklı tensip zaptını göndereceğimizi belirtiyor, Türkiye’de nasıl bir yargılama süreci yaşandığının bilinmesini istiyoruz.”